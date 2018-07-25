لندن تقدم نصائح للشركات بشأن المهاجرين الأوروبيين

أ ف ب

نشرت حكومة المملكة المتحدة الأربعاء حزمة أدوات مخصصة للشركات حتى تساعد موظفيها الأوروبيين وأسرهم على نيل حقوقهم عند خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى.

ونشرت هذه الإجراءات فى شكل وثائق توجيهية على الانترنت فى موقع وزارة الداخلية فى إطار "برنامج إقامة مواطنى الاتحاد الأوروبى".

ويهدف البرنامج إلى تمكين مواطنى دول الاتحاد الأوروبى المقيمين فى المملكة من "الاستمرار فى الحصول على الخدمات العامة على غرار الصحة والمدارس وأجور التقاعد علاوة على الجنسية البريطانية متى توفرت فيهم الشروط ورغبوا فى الحصول عليها"، بحسب ما جاء فى هذه الوثائق.

وتنصح هذه الوثائق أصحاب المؤسسات بتنظيم اجتماعات مع موظفيهم لشرح هذه الوثائق وتفصيل الإجراءات لهم. وكان أعلن عن هذا البرنامج فى يونيو ويبدأ تفعيله مع بداية العام الدراسى 2018 قبل تطبيقه بشكل تام بحلول مارس 2019.

وكانت بروكسل ولندن أبرمتا فى ديسمبر 2017 اتفاقا لضمان الإبقاء على حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى بعد بريكست وأيضا حقوق الرعايا البريطانيين فى دول الاتحاد الأوروبى.

غير أن ذلك لم يزل يثير قلقا فى الجانبين بشأن الغموض الذى يحيط التطبيق الفعلى لهذه الضمانات.

وسيكون على المرشح إثبات هويته وتقديم إثبات لإقامة فى المملكة المتحدة وألا يكون ارتكب مخالفة خطرة. ولا يشترط أى دخل أدنى كما أن التقارب الأسرى مضمون.

وأمام الأوروبيين المقيمين فى المملكة قبل نهاية الفترة الانتقالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، حتى 30 يونيو 2021 لتقديم طلب.