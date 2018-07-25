لجنة المختبرات بجامعة المنوفية تنتهى من تشطيبات مبنى كلية الطفولة المبكرة

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم الأربعاء، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية اجتماعا مع لجنة المختبرات والأجهزة بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

بدأت اللجنة بتهنئة الدكتور معوض الحضور بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة، لافتين إلى أن الجامعة قد انتهت من تشطيبات مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة للبدء فيه هذا العام الدراسى 2018‘2019 وكذلك مبنى الحاسبات والمعلومات.

وأشار الخولى إلى أنه تم البدء فى تشطيبات المعهد الفنى بمنشأة سلطان ومدرجات كلية الطبى مؤكدا سرعة إنشاء المجمع التعليمى الجديد بالمجمع النظرى لاحتوائه على مدرجات وفصول دراسية وأقسام وصالات لخدمة الأعداد المتزايدة للطلاب.

وصرح رئيس الجامعة أن هناك اتجاها قويا من الدولة للقضاء على قوائم الانتظار لبعض الأمراض والعمليات مثل القلب المفتوح وزراعة الكبد وزراعة القوقعة والكلى وغيرها بتشكيل فرق عمل وسوف يتم القضاء نهائيا على هذه المشكلة فى غضون 6 أشهر.

وقال إن جامعة المنوفية تعد واحدة من أفضل الجامعات المصرية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن الجامعة وزعت الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس 2018-2019 بما يتناسب مع حجم عمل كل شركة.