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كلية الطب بجامعة طنطا تنظم مؤتمرها السنوى الأول لوحدة زرع النخاع وأمراض الدم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:19 م
كلية الطب بجامعة طنطا تنظم مؤتمرها السنوى الأول لوحدة زرع النخاع وأمراض الدم جانب من المؤتمر
الغربيه أحمد زيادة
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نظمت كلية الطب بجامعة طنطا مؤتمرها السنوى الأول لوحدة زرع النخاع وأمراض الدم اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بطب طنطا، بالتعاون مع جمعية الدلتا لأمراض وأورام الدم.

 

وقال الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة لا تألوا جهدا فى سبيل تحديث وتطوير القطاع الطبى بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، فضلًا عن رفع مستوى التدريب لمختلف عناصر المنظومة الطبية بالجامعة بما يعزز من مكانتهم الإقليمية والدولية.

 

أكد رئيس جامعة طنطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أن جامعة طنطا تعلن للعالم أنها جاهزة لعلاج حالات زرع النخاع وخاصة الحالات الصعبة والتى تعد فخر لنا من خلال فريق طبى على أعلى مستوى، متابعًا: "استقبلنا 27 حالة مصابة بمرض النخاع الشوكى تم علاج 19 حالة منهم لأطفال من مختلف الاعمار وأشار سبع انه يتم استقبال الحالات ويتم إجراء العمليات لهم حسب درجات الصعوبة لهم".

 

وأشار سبع، إلى الوصول إلى هذا المرحلة نتيجة تتضافر كل الجهات المعنية وبالأخص القيادة السياسية وقيادات التأمين الصحى.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشنشورى رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة طنطا ورئيس المؤتمر، على أن المؤتمر يناقش أحدث البروتوكولات العالمية والطرق الحديثة لزرع النخاع من حيث التجهيز لعملية الزرع ومتابعتها وعلاج المضاعفات الناتجة عن عملية الزرع، ومناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة.

 


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