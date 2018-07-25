كاميرات المراقبة بالإسكندرية تنجح فى كشف ألغاز الجريمة

الإسكندرية – أسماء على بدر

استطاعت كاميرات المراقبة بشوارع الإسكندرية خلال الفترة الماضية أن تكشف ألغاز الجريمة فى شوارع عروس البحر المتوسط واستطاعت أن تساعد رجال المباحث بالإسكندرية فى كشف الجرائم والألغاز واعتبارها خيطًا رئيسيًا فى الجرائم خاصة جرائم القتل وذلك بعد تعميم قرار وضع كاميرات المراقبة على كل المحلات التجارية والمقاهى بالشوارع بالإضافة إلى كاميرات المراقبة التى تضعها الإدارة العامة للمرور بالشوارع الرئيسية بالمحافظة ومتابعتها داخل غرفة عمليات المرور بمديرية أمن الإسكندرية فهى أعين الأمن لضبط الأمن والآمان بشوارع المحافظة .

تفجير موكب مدير الأمن



وهناك عدد من الجرائم التى تم كشفها خلال الفترة الماضية بواسطة كاميرات المراقبة أهمها تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وأثبتت الكاميرات قيام أحد الأشخاص باستخدام سيارة خاصة فى تفجير موكب مدير الأمن فى الساعات الأولى من اليوم والتنكر بملابس وشعر مستعار وتم القبض على المتهمين وتسليمهم للعدالة .

كشف قضية قتل لاعب الإسكندرية للبترول



كما كشفت كاميرات المراقبة قضية قتل لاعب الإسكندرية للبترول الذى تم قتله على أيدى لصوص بمنطقة العجمى حيث كشف رجال مباحث قسم شرطة الدخيلة برئاسة المقدم ياسر القطان غموض الحادث وتم ضبط الجناة، وكشفت كاميرات المراقبة بموقع الحادث، قيام المجني عليه باستقلال سيارة "توناية"، بداخلها السائق واثنان آخران للذهاب للنادي للمشاركة في التمرين مع فريقه، قبل أن يتم العثور عليه فى حالة سيئة بطريق الشمعدان أمام شركة مصر للكيماويات.

كشف قضية قتل محامٍ داخل مكتبه



وآخر القضايا التى كشفها رجال المباحث بالإسكندرية عندما تم العثور جثة ا.ع.ا، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين جالسًا أعلى كرسى المكتب وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى، وبسؤال ع.ا.ع قرر أن نجله المذكور متغيب عن مسكنه منذ وتوجه لمكتبه للاطمئنان عليه فوجده بالحالة التي عثر عليها وما قررته النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة .

وعلى الفور أمر اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف حقيقة الواقعة وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة وتحريات المباحث أن مرتكب الواقعة هو م.ع.ال 22 سنة، عامل، بمصنع ملابس مجاور لمحل الحادث ومقيم بشارع التعاون دائرة قسم أول الرمل .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه إثر طلب الأخير منه مساعدته فى ترتيب محتويات مكتبه وعند رفضه تعدى عليه بالسب والقذف الأمر الذي آثار حفيظته وقام بالتعدى عليه بمقص كان بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وتركه بالحالة التي عثر عليها، وبإرشاد المتهم تم ضبط الأداة المستخدمة .

ولأهمية كاميرات المراقبة خلال الفترة الحالية قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تعميم الفكرة بالمساجد لحماية بيوت الله وصناديق النذور من ومتابعة العمل الدعوى وسير العمل بالمساجد التى بدأت مرحلة أولى بالمساجد الكبرى .

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن المديرية تعمل على بذل أقصى جهودها فى خدمة ضيوف بيوت الله والعمل على راحتهم سواءً من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفكرية والجديد هو العمل على إحساس رواد المساجد بالطمأنينة الكاملة أثناء تواجدهم فى بيوت الله عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الحالة العامة لمداخل ومخارج المساجد الكبرى والتى يكثر بها التجمعات خاصة فى صلاة الجمعة والأعياد وأيام شهر رمضان المبارك وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باليقظة التامة لجميع العاملين بالمساجد وتوخى الحذر من أية أجسام غريبة أو حقائب مشتبه بها والتعامل الفورى معها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه وافقت مديرية أوقاف الإسكندرية على إدخال نظام المراقبة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدى بشر الشيخ التابع لإدارة أوقاف المنتزه عن طريق أحد الجهود الذاتية لأحد الأشخاص تكفل بعمل هذا العمل ابتغاء مرضاة الله على نفقته الكاملة تحت إشراف كامل من المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام إدارة أوقاف المنتزه والشيخ ريحان عبد العزيز إمام وخطيب مسجد سيدى بشر والذى تتواكب ذكرى الاحتفال بمولده يوم الجمعة 2018/7/20 والليلة الختامية يوم الخميس 2018/7/26 ويقصده العديد من الزائرين والمريدين.

وأكد العجمى على أن المديرية تسعى جاهدة لتعميم تلك التجربة على كل المساجد الكبرى وبخاصة التى تكثر بها التجمعات للمحافظة على حياة المواطنين وللعمل على أمن وأمان المساجد بحيث تنشر كاميرات المراقبة فى كل أرجاء المسجد ومراقبة مداخله ومخارجه عن طريق شاشة تحكم مركزية تكون تحت السيطرة الكاملة لإمام المسجد وتساعد على ضبط أية مخالفات وحماية صناديق النذور وصناديق التبرعات الرسمية المعتمدة من الوزارة من السرقة أو العبث بها وبخاصة بعد تنتهاء أوقات العمل الرسمية.