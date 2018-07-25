video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو ..محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للشائعات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:08 م
فيديو ..محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للشائعات جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
إضافة تعليق

طالب عصام البديوي محافظ المنيا ، رؤساء المركز والمدن ومديري المديريات الخدمية بالعمل على التصدي لكافة الشائعات التي يتم ترويجها ،لافتا ان اثارها السلبية عديدة ومتنوعة .

ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي بضرورة المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشارع المنياوي ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات .

كما وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع إدارة الاعلام بالمحافظة ، وهي القناة الرسمية  لنشر الردود والحقائق وتوضيح الصورة الكاملة ، مشددا على التعامل معها بشكل فوري وسريع وقال إنه غير مسموح التقصيراو التخاذل في التصدي لهذا الموضوع نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع حيث تعمل على بث الإحباط، خاصة في نفوس الشباب.

من جانب آخر ، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا ، حالة تعدي بالبناء على مساحة 150 متر أرض زراعية بحوض أبو العمر شرق المحطة بمدينة بني مزار، حيث تم التحفظ على معدات الحفر وتحرير محضر بالواقعة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعدى في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا : خريطة عامة لانجاز ودفع العمل بالمشروعات بالمراكز

محافظ المنيا

رؤساء المراكز والمدن

التصدي للشائعات

اخبار المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة