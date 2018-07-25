فيديو ..محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للشائعات

فريق المحافظات

طالب عصام البديوي محافظ المنيا ، رؤساء المركز والمدن ومديري المديريات الخدمية بالعمل على التصدي لكافة الشائعات التي يتم ترويجها ،لافتا ان اثارها السلبية عديدة ومتنوعة .

ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي بضرورة المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشارع المنياوي ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات .

كما وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع إدارة الاعلام بالمحافظة ، وهي القناة الرسمية لنشر الردود والحقائق وتوضيح الصورة الكاملة ، مشددا على التعامل معها بشكل فوري وسريع وقال إنه غير مسموح التقصيراو التخاذل في التصدي لهذا الموضوع نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع حيث تعمل على بث الإحباط، خاصة في نفوس الشباب.

من جانب آخر ، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا ، حالة تعدي بالبناء على مساحة 150 متر أرض زراعية بحوض أبو العمر شرق المحطة بمدينة بني مزار، حيث تم التحفظ على معدات الحفر وتحرير محضر بالواقعة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعدى في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .