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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
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فيديو.. لعنة "ديك حسين يعقوب" تضرب السلفيين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:02 م
فيديو.. لعنة "ديك حسين يعقوب" تضرب السلفيين
إعداد تامر إسماعيل صالح
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لم تحتاج الجماعات السلفية أكثر من 24 ساعة لتكشف حجم الخلاف والتضارب فى المواقف بين قياداتها ورموزها الكبار الذين يقودون خلفهم  التابعين هنا وهناك.

و تسبب منشور واحد للشيخ السلفى محمد حسين يعقوب أحد أشهر نجوم الشاشات السلفية فى نشوب معركة من الاتهامات كشفت الكثير من الأمور التى لم يعلنها أبناء التيار السلفي بجناحيه "يعقوب وبرهامى"، ومن أخطر تلك الأمور هو الاتهام الذى وجهه أبناء الدعوة السلفية ليعقوب بانتمائه لجماعة الإخوان ووقوفه بجانبهم ضد ثورة 30 يونيو، ليكون ذلك السيف الذى قتل ديك يعقوب الذى سخر به من تيار الدعوة السلفية فى بداية المعركة.

 


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حسين يعقوب

السلفيين

محمد حسين يعقوب




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد صادق

السلفيين خطر علي المجتمعات

جماعات متخلفة مريضة نفسيا يسقطون امراضهم النفسية علي الدين ويشوهون صورته

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