فيديو.. لعنة "ديك حسين يعقوب" تضرب السلفيين

إعداد تامر إسماعيل صالح

لم تحتاج الجماعات السلفية أكثر من 24 ساعة لتكشف حجم الخلاف والتضارب فى المواقف بين قياداتها ورموزها الكبار الذين يقودون خلفهم التابعين هنا وهناك.

و تسبب منشور واحد للشيخ السلفى محمد حسين يعقوب أحد أشهر نجوم الشاشات السلفية فى نشوب معركة من الاتهامات كشفت الكثير من الأمور التى لم يعلنها أبناء التيار السلفي بجناحيه "يعقوب وبرهامى"، ومن أخطر تلك الأمور هو الاتهام الذى وجهه أبناء الدعوة السلفية ليعقوب بانتمائه لجماعة الإخوان ووقوفه بجانبهم ضد ثورة 30 يونيو، ليكون ذلك السيف الذى قتل ديك يعقوب الذى سخر به من تيار الدعوة السلفية فى بداية المعركة.