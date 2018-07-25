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فورين بوليسى: الصين تجبر مسلمى شينجيانج على الردة والاعتقال دون محاكمة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:24 م
فورين بوليسى: الصين تجبر مسلمى شينجيانج على الردة والاعتقال دون محاكمة المسلمون فى الصين - صورة أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، إن قادة العالم ليس لديهم أى شىء يقولونه عن معسكرات الاعتقال الصينية بحق الأقليات المسلمة فى البلاد، مضيفة أنه يتم احتجاز مئات الآلاف من الإيغور بدون محاكمة فى إقليم شينجيانج غربى الصين.

وذكرت أن مخيمات الاعتقال تضم ما يصل إلى مليون سجين فى الصين، حيث يتم سجن الطلاب والموسيقيين والرياضيين والأكاديميين المسالمين، من دون محاكمة.

وأوضحت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أن المعتقلات تحظى بمراقبة ضخمة ذات تكنولوجيا عالية حيث تقوم بمراقبة وقيد كل حركة يفعلها المعتقلون، وهو ما يأتى فى ظل حالة من الصمت الإسلامى.

ولفتت  إلى أن أجواء كهذه تشير إلى أن مستقبل أكثر من 12 مليون من الإيغور، وهو أعضاء الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية فى الصين، يبدو أكثر قتامة.

ونوهت فورين بوليسى إلى أنه بينما تواصل السلطات الصينية حملة قمع وحشية فى شينجيانج، وهى المنطقة الشمالية الغربية من الصين التى هى موطن الإيغور، كان الإسلام أحد الأهداف الرئيسية، حيث تبدو المساجد الكبرى فى المدن الكبرى مثل أشغر وأورومتشى الآن خالية.

وكشفت أن السلطات تطلب من السجناء فى المخيمات الردة عن الإيمان بالله والإيمان بالحزب الشيوعى الصينى، كل هذا يأتى فى أجواء تمنع فيها الصلاوات، والتعليم الدينى، وصوم رمضان، حتى فى بقية أنحاء الصين، يتم تجريد المبانى العامة من النصوص العربية، ويتم تشجيع الإسلاموفوبيا من قبل السلطات الحزبية بشكل ضمنى.

والإيغور هم شعوب تركية ويشكلون واحدة من 56 عرقية فى جمهورية الصين الشعبية، ويتركزون فى منطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم (شينجيانغ) على مساحة تعادل سُدس مساحة الصين ويتواجدون فى بعض مناطق جنوب وسط الصين، ويدينون بالإسلام، ويشكلون ما نحوه 12 مليون نسمة.


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اليغور

الاقلية المسلمة فى الصين

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