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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:52 ص
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فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية بباكستان

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:07 ص
فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية بباكستان تصويت الباكستانيين فى الانتخابات التشريعية
(أ ف ب)
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فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها اليوم الأربعاء، فى باكستان بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة 5 سنوات.

 ومن جانبه، قال شهود من رويترز ووسائل إعلام إن الناخبين الباكستانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التى تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.

وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.

 

 

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