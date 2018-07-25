فتاة تلقى نفسها من الطابق الرابع بشبرا الخيمة لرفض أهلها زواجها بشاب تحبه

القليوبية-نيفين طه

ألقت فتاة نفسها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع فى شبرا الخيمة بسبب رفض أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية فلقيت مصرعها وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام فتاة تدعى "ن.م"22 عاما بإلقاء نفسها من الطابق الرابع ولقيت مصرعها فى الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين أن بها إصابات فى الرأس ونزيف داخلى وتوصلت التحريات أن المجنى عليها تحب أحد الشباب وعندما تقدم لخطبتها رفضته الأسرة لتتزوج الفتاة من شاب آخر الأمر الذى رفضته الفتاه وقررت التخلص من نفسها فألقت بنفسها من الطابق الرابع وفارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.