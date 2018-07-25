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غدا.. ورشة نقاشية حول واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:41 م
غدا.. ورشة نقاشية حول واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الخميس، ورشة عمل نقاشية بشأن مناقشة واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الورشة ستناقش المعايير الجديدة التى وضعتها الهيئة بشأن المستشارين الماليين المستقلين، والتى تشترط خبرة ونسبة عمل أكثر من السابق، وإمكانية مشاركة عدد من المستشارين فى إعداد تقييم، كما ستناقش الورشة كيفية توفيق أوضاع الشركات وفقا للمعايير الجديدة، بالإضافة إلى العقوبات الفنية التى يمكن للهيئة توقيعها عليهم.

وأضاف النشار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم توجيه الدعوة لكافة الشركات للمشاركة بالدورة الأولى من الورشة، على أن تعقد دورات أخرى لاحقا.

 

 

 


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اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

المستشارين الماليين

خالد النشار




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