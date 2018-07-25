عبد العال: البرلمان وافق على 197 مشروع قانون بأكبر عدد مواد بالتاريخ منذ 1866

كتبت : نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثالث نحو 197 مشروع قانون بواقع 2757 مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات القوانين التى تم إقرارها فى تاريخ الحياة النيابة منذ 1866.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة الختامية المنعقدة اليوم الاربعاء، أنه بإجراء إحصائية لعدد المواد التى وافقت عليها المجالس النيابية من الفترة سالفة الذكر حتى أخر مجلس نيابى فى 2012 فجاءت اقل من العدد الذى أقره مجلس النواب الحالى خلال دور الانعقاد الثالث.

وتابع رئيس البرلمان: "دور الانعقاد الثالث أصدر عدد من مشروعات القوانين الهامة، وكذلك اتخذ العديد من القرارات، ربما بعضها كانت موجعه للمواطنين لكنها فترة مؤقته وضرورية لتفادى كثير من السلبيات التى كان ممكن يتعرض لها المجتمع إذا لم تتخذ".

ولفت عبد العال، إلى أنه إذا كانت ادوار الانعقاد السابقة قد حققت انجازات على طريق إعادة بناء الدولة، فأن هذا الدور استكمل المسيرة، قائلًا : اشعر شخصيا بسعادة بالغه لما انتهيت إليه من انجازات كثيرة هذا الدور، لاسيما وأن الفترة التى مرت من ادق الفترات التى مر بها المجلس بالمقارنة للفترات السابقة".

واستطرد رئيس مجلس النواب: "فى كل نهاية دور انعقاد جرت العادة أن نرصد معا ثمار دوره الانعقاد، لنقف على الحقيقة، سواء من حيث الجهد الذى تم بذله أو مشروعات القوانين والقرارات تم إقرارها داخل المجلس، وأيضا للوقوف على النواقص التى علينا استكمالها فى ادوار الانعقاد القادمة، وتقيم عمل المجلس فى بيان انجازاته وما يتبقى خلال الموضوعات التى كان يرغب المجلس فى انجازها ولم يتوفر للمجلس الوقت الكافى لمناقشتها ع رأسها مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية".