video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:36 م
ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 63 قضية تموينية متنوعة بين ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

 

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، ومحيط محطات المترو، عن تنفيذ 170 حكما قضائيا، وإزالة 720 حالة تعدٍ وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل وبحوزته 45 تذكرة هيروين فى المنصورة

القبض على صاحب معرض سيارات وبحوزته 6 فواتير مزورة بالمنوفية

القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

حملة أمنية

تنفيذ أحكام

اسلحة نارية

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة