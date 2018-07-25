ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 63 قضية تموينية متنوعة بين ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، ومحيط محطات المترو، عن تنفيذ 170 حكما قضائيا، وإزالة 720 حالة تعدٍ وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.