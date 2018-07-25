ضبط عاطل أشعل النار فى سيارتين بسبب خلافات مالية مع صاحبهما بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أشعل عاطل بالإسكندرية النيران فى سيارتين ملاكى أثناء وقوفهما أمام أحد العقارات بسبب وجود خلافات مالية مع صاحب شركة خاصة.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن اسكندريه إخطارا من مأمورقسم شرطة أول العامرية من "ا م ف" 54 صاحب شركة خاصة بقيام "ك ح م" 30 سنة عاطل بإشعال النيران بالسيارة خاصته ملاكى إسكندرية - وكذا السيارة رقم س ص و مصر - الخاصة بنجله "م ا م" 24 سنة طالب أثناء وقوفهما أمام العقار سكنهما.

وتبين أن المتهم توجد بينه وبين صاحب السيارتين خلافات مالية وأسفر الحريق عن احتراق سيارته بالكامل واحتراق الجزء الأمامى لسيارة نجله دون حدوث إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.