ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة 200 كيلو مسامير وتوصيلات كهربائية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة أجزاء من أبراج الضغط العالى تزن 200 كيلو جرام.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط "حمادة.م" 30 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو والسابق ضبطه واتهامه في قضية.

وعثر بحوزته على 3 زاويا حديدية و3 أقطار وكمية من الأسلاك والتوصيلات والمسامير تزن 200 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بسرقة تلك المضبوطات من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.