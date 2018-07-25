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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:11 م
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ضبط طالب بحوزته فرد خرطوش روسى فى البحيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:03 م
ضبط طالب بحوزته فرد خرطوش روسى فى البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، من ضبط طالب بحوزته سلاح نارى بوادى النطرون.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، اخطارا يفيد أنه أثناء قيام ضابط وحدة تأمين الأديره بوادى النطرون والقوة المرافقه والمعينين خدمة القول الأمنى للمرور بالقطاع الثالث "د 3"  لتأمين منطقة الأديرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون تمكنوا من ضبط دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أ ع ن 19 سنة طالب وبرفقته "ع ف خ"  29 سنة طالب وبحوزته فرد روسى محلى الصنع ، 22 طلقه من ذات العيار. 
 
كما أصيب فلاح بطلق نارى بالكتف إثر تعدى شخصين عليه بالسلاح لخلافات ماليه بينهما بقرية سليمان بريك التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
 
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة الدلنجات من مستشفى دمنهور العام بوصول "م ج س ال" 26 سنة فلاح مصاب بطلق نارى بالكتف الأيسر "فتحة دخول".
 
وبسؤاله إتهم كل من "م ع س" 24 سنة ، شقيقه رشاد 57 سنة مدرس بالتعدى عليه بسلاح نارى كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهم.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

 


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