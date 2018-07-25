ضبط طالب بحوزته فرد خرطوش روسى فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، من ضبط طالب بحوزته سلاح نارى بوادى النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، اخطارا يفيد أنه أثناء قيام ضابط وحدة تأمين الأديره بوادى النطرون والقوة المرافقه والمعينين خدمة القول الأمنى للمرور بالقطاع الثالث "د 3" لتأمين منطقة الأديرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون تمكنوا من ضبط دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أ ع ن 19 سنة طالب وبرفقته "ع ف خ" 29 سنة طالب وبحوزته فرد روسى محلى الصنع ، 22 طلقه من ذات العيار.