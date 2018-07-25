ضبط رئيس حركة بريد بلبيس لتزويره بيانات النجاح إلى وحدة المرور

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط شرطة البريد، اليوم، بإشراف اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، القبض على رئيس حركة بريد بلبيس، لتزويره الخطابات المسجلة والأختام فى بيانات النجاح الصادرة من إدارة بلبيس التعليمية، وتزوير محتوياتها لرغبى استخراج رخصة القيادة، مقابل تحقيق استفادة مالية، وتم إخطار نيابة بلبيس، للتحقيق معه برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مباحث البريد، من ضبط "باسم م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية مقابل إستفادة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6663 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط البريد، برئاسة العقيد تامر مكاوى، رئيس مباحث البريد، ورود معلومات سرية، عن قيام " ب م ح" رئيس حركة بريد بلبيس، بالتزوير والتلاعب فى الخطابات المسجلة، الواردة من إدارة بلبيس التعليمية، والصادرة لوحدة مرور بلبيس، وذلك عن طريق تزوير الخطابات المسجلة والأختام التى عليها، وكذلك الطوابع البريدية الخاصة بها وتزوير محتويات هذه الخطابات من بيانات نجاح خاصة برغبى إستخراج رخص القيادة من وحدة مرور بلبيس، مقابل تحقق إستفادة مادية، وتوصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة، وقيام وحدة مرور بلبيس بإرسال بيانات النجاح بأسماء عدد من الأشخاص، من خلال البريد إلى إدارة بلبيس التعليمية، للتأكد من صحتها، وتبين من التحقيقات بعد إرسال إدارة بلبيس الإفادة إلى وحدة المرور، يقوم المتهم بتزويرها مقابل إفادة مالية، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.