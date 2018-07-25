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الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:37 ص
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صور.. وكيل تموين الأقصر يشرح منظومة التموين والرقابة عليها لقيادات أرمنت

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:14 ص
صور.. وكيل تموين الأقصر يشرح منظومة التموين والرقابة عليها لقيادات أرمنت وكيل تموين الأقصر يشرح منظومة التموين والرقابة عليها لقيادات أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اجتماعا مع جميع العاملين بإدارة تموين مركز أرمنت، شرح فيه تقييم المكاتب وكيفية التعامل مع المواطن وحسن المعاملة، وما يخص المنظومة التموينية وشرح المنشور 16 لسنة 2018 وما يخص الرقابة التموينية وذلك بقاعة الاجتماعات بالوحده المحليه بأرمنت.
 
كما قاد رجال الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ رشيدى سيد مفتاح والأستاذ أحمد طاهر والأستاذ رفاعي ، حملة مسائية لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وتم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار الملابس الجاهزة بجميع أنواعها.
 
وكيل تموين الأقصر يشرح منظومة التموين والرقابة عليها لقيادات أرمنت
وكيل تموين الأقصر يشرح منظومة التموين والرقابة عليها لقيادات أرمنت

جانب من لقاء وكيل الوزارة مع قيادات تموين ارمنت
جانب من لقاء وكيل الوزارة مع قيادات تموين ارمنت

رجال التموين يضبطون 5 محاضر في حملة علي سلع منتهية
رجال التموين يضبطون 5 محاضر في حملة علي سلع منتهية

 


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