صور.. موسى مصطفى موسى يفتتح مقرا جديدا لحزب الغد بالإسكندرية

افتتح المهندس موسى مصطفى موسى، المقر الجديد لحزب الغد، بمنطقة سموحة، وسط الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الحزب، والمجلس المصرى للقبائل المصرية، ونائب رئيس الخزب لشئون القبائل.



كما تم إعلان محمود عمر الهوارى، أمين عام الحزب فى الإسكندرية، نجل النائب السابق عبد الجليل عمر الهوارى عن محافظة مطروح، فى دورتان مع حزب الوفد والأخرى مع الحزب الوطنى.



وقال محمود الهوارى، فى كلمته بالمؤتمر الذى أقيم على هامش الافتتاح، كنا نعانى من انتقادات سافرة فى الفترة الأخيرة، وكانت توجيهات موسى مصطفى موسى بالصمت لأننا نعرف أن لنا دورا وطنيا ولنا أعداء يتربصون بمصر.

وأشار الهوارى إلى خوفه من أعداء مصر فى الداخل، مؤكدا أن مصر لن تسقط بسبب قياداتها الحكيمة، والرئيس عبد الفتاح السيسى.