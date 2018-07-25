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صور..محافظ جنوب سيناء يوقع بروتوكول تعاون مع "القومية للاستشعار عن بعد"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:49 م
صور..محافظ جنوب سيناء يوقع بروتوكول تعاون مع "القومية للاستشعار عن بعد" محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، وفد الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم فضاء برئاسة الدكتور محمود حسين محمد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وضم الوفد الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، الدكتور محمد البسطويسي، الدكتور سيد مدني، الدكتورة مني عزيز

 حيث قام المحافظ يترأس اجتماعا بقاعة مركز العمليات والأزمات بالقسم المتقدم بشرم الشيخ بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والتنمية، ومديري عموم إدارات مركز المعلومات، وشركة المياه، والزراعة، والمياه الجوفية، والتخطيط العمراني، والآثار، وحماية الشواطئ، والثروة السمكية، والمحاجر، والطرق والنقل، وأملاك الدولة، وشئون البيئة، وبعض الإدارات المعنية حيث تم استعراض أعضاء الوفد مهام وبعض وظائف الهيئة والمجالات التي يمكن التعاون في إطارها مع محافظة جنوب سيناء والتي تلخصت في : دراسة أنسب المواقع التوسعات العمرانية المقترحة، دراسة وتحديد الموارد الطبيعية وكيفية استدامتها، دراسة المخاطر الطبيعية لأحواض الصرف لمجابهة مخاطر السيول وحصاد المياه تحديد ورصد الأماكن والمنشآت العشوائية بالليزر الأرضي، دراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية وأحجار الزينة والأحجار الكريمة، دراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكاناتها الجوفية، دراسات استخدامات الأراضي للتنمية المستدامة، دراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعي، إنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة باستخدام تقنيات الليزر الجوي، لاستخدامها في تخطيط العمران وشبكات الطرق والمرافق، دراسات المناطق الأثرية، دراسات حماية الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية وتنمية موارد الثروة السمكية، المسح الجوي للتعديات على أراضي الدولة وتحديد تواريخ إقامة المباني والمنشآت على الأرضوقرر المحافظ عقد اجتماع غدا صباحا برئاسة السكرتير المساعد لمحافظ جنوب سيناء والإدارات المعنية لحصر وتحديد المطالب ورفعها في تقرير لاعتماده من محافظ جنوب سيناء وإرساله للهيئة . 

وفي نهاية الاجتماع تم توقيع بين بروتوكول تعاون بين الهيئة ومحافظة جنوب سيناء استنادا أن الهيئة هي احدي الجهات العلمية الرائدة في تنفيذ الدراسات العلمية باستخدام أحدث التقنيات العلمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من بعد والمتابعة المستمرة بالأقمار الصناعية والصور الجوية ، ولما تمتلكه جنوب سيناء من مقومات طبيعية وإستراتيجية وتنموية ، وذلك بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء مستخدمة أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها.

1
 محافظ جنوب سيناء و رئيس هيئة الاستشعار عن بعد 
 

 

2
 
وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

 

3
اثناء تبادل توقيع بروتوكول

 

4
محافظ جنوب سيناءأثناء توقيع البروتوكول

 

 

 

 


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