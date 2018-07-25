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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:38 م
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صور.. محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية لنادى الصيد بالمحلة الكبرى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:53 م
صور.. محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية لنادى الصيد بالمحلة الكبرى محافظ الغربية
الغربيه - محمد طارق
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، فريق كرة القدم النسائية لنادى الصيد بالمحلة الكبرى، لبقائه فى الدورى الممتاز (أ)، وذلك تشجيعا وتحفيزا للفريق على استمرار الفوز وتحقيق نتائج جيدة، والجدير بالذكر أن هذا الفريق هو الفريق الوحيد لكرة القدم النسائية على مستوى محافظة الغربية، والذى أنشىء منذ 3 سنوات.

يأتى ذلك فى إطار دعم محافظ الغربية للرياضة والرياضيين على مستوى المحافظة، والتى تبرز وتساعد على ظهور الموهوبين فى مجال الرياضة وخاصة من الفتيات، حضر التكريم ماجدة الخواجة المشرف العام على الفريق، والكابتن محمد مرسى المدير الفنى للفريق، وعزة العابد المدير الإدارى للفريق. 

 

محافظ الغربية يكرم فريق الكره النسائية بنادي الصيد بالمحلة_1
محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

 

محافظ الغربيه يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد

محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

 

محافظ الغربيه يكرم فريق الكره النسائية بنادي الصيد بالمحله

محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

 

محافظ الغربيه يكرم فريق الكره النسائية بنادي الصيد

محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

 

محافظ الغربيه يكرم فريق الكره النسائيه بنادي الصيد _1

محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

 

 


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