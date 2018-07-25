صور.. محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية لنادى الصيد بالمحلة الكبرى

الغربيه - محمد طارق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، فريق كرة القدم النسائية لنادى الصيد بالمحلة الكبرى، لبقائه فى الدورى الممتاز (أ)، وذلك تشجيعا وتحفيزا للفريق على استمرار الفوز وتحقيق نتائج جيدة، والجدير بالذكر أن هذا الفريق هو الفريق الوحيد لكرة القدم النسائية على مستوى محافظة الغربية، والذى أنشىء منذ 3 سنوات.

يأتى ذلك فى إطار دعم محافظ الغربية للرياضة والرياضيين على مستوى المحافظة، والتى تبرز وتساعد على ظهور الموهوبين فى مجال الرياضة وخاصة من الفتيات، حضر التكريم ماجدة الخواجة المشرف العام على الفريق، والكابتن محمد مرسى المدير الفنى للفريق، وعزة العابد المدير الإدارى للفريق.



محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة





محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة

محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة





محافظ الغربية يكرم فريق الكرة النسائية بنادي الصيد بالمحلة