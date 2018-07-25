صور.. قوات الاحتلال ترفع حجر يزن 100 كجم سقط من حائط البراق

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء حجر يزن 100 كجم سقط من حائط البراق كجم دون أن يؤدى ذلك إلى إصابات.

وأعلنت بلدية القدس أنها اغلقت قسما من حائط البراق صباح الإثنين الماضى بسبب سقوط الحجر، حيث سقط الحجر فى القسم المختلط حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معا.

وأضافت البلدية "ستتولى هيئة الـثار التحقق من عدم وجود أى خطر قبل السماح مجددا بفتح الموقع".



رفع الحجر

وعشرات آلاف الاشخاص زاروا الأحد الماضى الموقع بمناسبة ذكرى خراب الهيكل لدى اليهود.

وقال حاخام الحائط " شموئيل رابينوفيتش" فى بيان الإثنين الماضى أنه "حادث نادر جدا وغير مفهوم يستلزم تحكيم الضمير".

ويعتبر اليهود حائط البراق الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودى (الهيكل) الذى دمره الرومان فى العام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم ويعتبره المسلمون جزءاً من الحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



جانب من رفع الحجر



حجر سقط من حائط البراق



رفع قوات الاحتلال الحجر