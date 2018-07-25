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صور.. شقيق رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:19 ص
صور.. شقيق رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق نواز شريف
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أدلى شهباز شريف الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستانى المخلوع نواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية وأحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، الى مركز الاقتراع، اليوم الأربعاء، بصوته فى الانتخابات التشريعية بمركز اقتراع فى مدينة لاهور.

وقد احتشدت مجموعات صغيرة من الناخبين امام أبواب مركز اقتراع في منطقة راقية في لاهور (وسط)، بحسب مراسلي فرانس برس.

وقالت مريم عارف وهى سيدة أعمال لفرانس برس "هذه المرة الثانية التى أنتخب فيها، والوضع الأمنى جيد هنا".

ونشر الجيش الباكستاني مئات الاف الجنود في انحاء البلاد الثلاثاء لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون انها "مفتوحة على كل الاحتمالات".  

جانب من الإدلاء بالصوت
جانب من الإدلاء بالصوت

 

شقيق نواز شريف
شقيق نواز شريف

 

جانب من إدلاء شقيق نواز شريف بصوته
جانب من إدلاء شقيق نواز شريف بصوته

 

شقيق نواز شريق بعد الإدلاء بصوته
شقيق نواز شريق بعد الإدلاء بصوته

 

عمليات تصويت شقيق رئيس الوزراء الأسبق السابق
عمليات تصويت شقيق رئيس الوزراء الأسبق السابق

 


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