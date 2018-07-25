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الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:20 ص
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صور.. توافد ملحوظ للسيدات فى الانتخابات التشريعية بباكستان

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:38 ص
صور.. توافد ملحوظ للسيدات فى الانتخابات التشريعية بباكستان تصويت السيدات فى الانتخابات التشريعية بباكستان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شهدت عمليات التصويت فى الانتخابات التشريعية بباكستان، خلال الساعات الأولى من فتح صندوق الاقتراع، توافد عدد كبير من السيدات للإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد نشر الجيش الباكستانى مئات آلاف الجنود فى أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، لمراقبة مراكز الاقتراع فى هذه الانتخابات، حيث يؤكد محللون أنها "مفتوحة على كل الاحتمالات".

وقالت مريم عارف وهى سيدة أعمال لفرانس برس "هذه المرة الثانية التى أنتخب فيها، الوضع الامني جيد هنا".

وبعد وقت قصير وصل شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية وأحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، الى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.

توافد السيدات على لجان التصويت
توافد السيدات على لجان التصويت

 

جانب من تصويت السيدات
جانب من تصويت السيدات

 

تصويت السيدات فى اللجان الانتخابية بباكستان
تصويت السيدات فى اللجان الانتخابية بباكستان

 

جانب من عمليات تصويت السيدات
جانب من عمليات تصويت السيدات

 

جانب من تصويت السيدات فى انتخابات باكستان
جانب من تصويت السيدات فى انتخابات باكستان

 

جانب من تصويت السيدات فى الانتخابات التشريعية
جانب من تصويت السيدات فى الانتخابات التشريعية

 

تصويت سيدات باكستان فى الانتخابات
تصويت سيدات باكستان فى الانتخابات

 

جانب من عملية تصويت السيدات
جانب من عملية تصويت السيدات

 

 


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