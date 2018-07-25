صور.. الكنديون يقيمون نصبا تذكاريا بموقع إطلاق النار فى مدينة تورونتو

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

أقام الكنديون أمس الثلاثاء، نصبا تذكاريا بموقع إطلاق النار فى مدينة تورونتو، حيث أكدت أن الشرطة أن المشتبه به فى هجوم مسلح بالمدينة الأحد الماضى، هو فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما.

وأوضحت أسرته أنه عانى من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته، ولاقى شخصان حتفيهما وأصيب 13 آخرون بعد الهجوم.

وقتل شخصين فى عملية إطلاق النار التى وقعت فجر أمس الإثنين، فى مدينة تورونتو بشرق البلاد.

وقالت الشرطة فى بيان، إن امرأة والمسلح قتلوا فى عملية إطلاق النار، وأصيب 14 آخرين بينهم فتاة فى حالة حرجة.

وأطلق رجل النار على المواطنين فى الحى اليونانى بمدينة تورونتو، ثم انتحر، قبل أن تصل قوات الشرطة لمحيط الحاد



الكنديون فى موقع إطلاق النار



جانب من تواجد الكنديون يموقع إطلاق النار



وضع الورود بموقع إطلاق النار



كنديون يرسمون بموقع إطلاق النار



جانب من بكاء الكنديون



موقع إطلاق النار فى كندا



جانب من الموقع



رسوم بموقع إطلاق النار فى كندا



جانب من الرسوم بموقع إطلاق النار فى كندا