صور.. الآلاف من سائقى الأجرة يتظاهرون و يحطمون سيارات تابعة لأوبر بإسبانيا

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

يشارك الآلاف من سائقى سيارات الأجرة والحافلات العامة والصغيرة فى مظاهرات احتجاج ضخمة فى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، ينظمها اتحاد مشغلى النقل المرخصين فى إسبانيا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سائقى التاكسى والحافلات العامة والمينى باص يحتجون ضد أنشطة النقل غير المرخصة بما فيها خدمة أوبر، فيما قام العشرات منهم بتحطيم عدد من السيارات التابعة للخدمة احتجاجا على عملهم بدون ترخيص أو ضرائب.

وطالب المتظاهرون بضرورة حصول وسائل النقل التى تستخدم التطبيقات التكنولوجية مثل أوبر إلى الحصول على ترخيص إذا ما أرادت ممارسة أنشطتها فى إسبانيا، مؤكدا أنه لم يعد ممكنا على بعض وسائل النقل أن تطيع القانون بينما يتحداه الآخرون ويعملون دون عقاب.

ودعا البيان إلى حظر التطبيقات التكنولوجية عبر الإنترنت التى توفر خدمات سيارات الأجرة غير المصرح بها، كما حدث فى بعض الدول الأوروبية التى أرادت حماية وسائل النقل المرخصة بها.



اشتباكات



جانب من التظاهرات



محتجون يحطومن سيارة تابعة لخدمة أوبر



احتجاجات سائقى سيارات الأجرة



احتجاجات فى إسبانيا



احتجاجات فى إسبانيا



أحد المحتجين



اشتباكات



إضراب سائقى التاكسى



جانب من الاحتجاجات



جانب من الحركة الاحتجاجية



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