صور.. افتتاح مركز علوم الفطريات بعد تطويره بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، مركز عبد العال مباشر لعلوم الفطريات، والذى كان مسمى بمركز الفطريات سابقًا، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد به.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد محرم مدير المركز، والدكتور عبد الحميد أبو سحلى وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال إبراهيم وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود جابر مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة، ولفيف من الأساتذة والباحثين.

وتفقد رئيس جامعة أسيوط، المركز وما يضمه من معمل لحفظ الفطريات، وحجرة التجفيف وأخرى لحفظ المزارع الفطرية، ووحدة حفظ وتداول الفطريات المجهرية ومعامل البيولوجيا الجزيئية للفطريات، وآخر للفطريات الطبية، وأيضًا معمل التصوير الميكروسكوبى ومعينة الفطريات ومعامل لتجهيز وتعقيم الأدوات، والنباتات الضوئية وأبحاث لعزل وتعريف الفطريات ومكتبة تضم كمية ضخمة من الكتب المتخصصة فى ذلك المجال.

وأكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على ما تتميز به الجامعة من قيم الوفاء والامتنان للمخلصين من أبنائها، مشيرًا على أن الجامعة عبر السنوات الماضية دأبت على تكريم روادها وعلمائها الأجلاء بإطلاق أسمائهم على بعض القاعات ووحدات الجامعة، عرفانًا وتقديرًا لمن يفنى حياته فى خدمة الجامعة وإعلاء مكانتها.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن تغيير اسم مركز الفطريات إلى مركز عبد العال مباشر لعلوم الفطريات، جاء فى حياة العالم الجليل بناء على موافقة مجلس الجامعة فى قرارها الصادر فى جلسة أبريل 2018، مشيرًا إلى أن علاقته بالدكتور مباشر بدأت منذ التحاقه طالبًا بكلية العلوم 1975 وطوال تلك السنوات كان العالم الجليل يقدم نموذجًا للأستاذ الجامعى، كما يجب أن يكون فى علمه الغزير وعمله المخلص الدءوب وتواضعه مع زملائه وطلابه، مضيفًا أن الدكتور عبد العال مباشر يعد كذلك ذاكرة الجامعة ومؤرخها.

وأشار الدكتور أحمد محرم مدير مركز علوم الفطريات، إلى أن المركز هو الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، والمعنى بالتنوع البيولوجى وتصنيف بيئة الفطريات والذى صدر قرار بتأسيسه فى عام 1999، وتم افتتاحه رسميًا فى أكتوبر 2006، ومنذ ذلك الحين قام المركز بتنظيم 19 ورشة عمل بمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين المصريين والعرب والأجانب إلى جانب إجراء العشرات من الأبحاث المتخصصة والدورات التدريبية ومنح العديد من درجات الماجستير والدكتوراه.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد العال مباشر، هو أحد الأعلام والقامات العلمية فى علم الفطريات فى العالم العربى وبدأ حياته فى جامعة أسيوط مدرسًا بقسم النبات 1959، ثم تدرج فى السلم الأكاديمى، وتقلد عددًا من المناصب الإدارية يُعد أبرزها عمادة كلية العلوم فى الفترة من عام 1974 إلى 1984، وكذلك نائب رئيس جامعة أسيوط فى الفترة من 1984 إلى 1987، كما نال الدكتور مباشر جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية عام 72، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1974، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية 1998، وجائزة مبارك فى العلوم الأساسية عام 2009، وأخيراً جائزة النيل فى العلوم الأساسية عام 2011، وذلك لما أثرى به ذلك المجال ومن علم غزير وأبحاث متميزة وصلت إلى العشرات من الأبحاث المتخصصة إلى جانب إشرافه على نحو أكثر من 25 رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه.



افتتاح مركز علوم الفطريات بجامعة أسيوط



افتتاح مركز علوم الفطريات بجامعة أسيوط



افتتاح مركز علوم الفطريات بجامعة أسيوط



افتتاح مركز علوم الفطريات بجامعة أسيوط



افتتاح مركز علوم الفطريات بجامعة أسيوط