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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:41 م
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صور.. إزالة 80 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 11 ألفا و467 مترا بالغربية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:11 م
صور.. إزالة 80 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 11 ألفا و467 مترا بالغربية جانب من الحملة
الغربيه محمد طارق
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كلف اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة بشن حملة إزالات لعدد من التعديات على أراضى الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

 

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 80 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 11 ألفا و467 مترا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتمت إزالة 10 حالات تعد على مساحة 3184م2 بمركز ومدينة طنطا و27 حالة تعد أيضا على مساحة 3367 م2 .

 

كما تمت إزالة عدد 2 حالة تعدى على مساحة 59م2 بحى أول طنطا ، وسوف يتم إزالة أى تعديات على أملاك الدولة واسترداد جميع أراضى الدولة حفاظا على حق الدولة والشعب ، كما تم أيضا إزالة 10 حالات تعدى بمركز ومدينة زفتى على مساحة 1378 م2 و7 حالات تعدى على مساحة 1163 م2 بمركز ومدينة كفر الزيات و17 حاله تعدى على مساحة 1451 م2 بمركز ومدينة بسيون.

 

وأكد محافظ الغربية على استمرارية الحملات ومتابعته لكافه التعديات وإزالتها فورا وأن الدولة لن تتسامح ولن تفرط فى حق الشعب المصرى ونحن عازمون على تطبيق القانون بحسم ضد المخالفين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

 
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