صور.. إزالة 46 حالة تعد على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء بالقليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 46 حالة بمساحة 14903م2 وهى عبارة عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية وجراج سيارات وقاعة افراح ومعدية، وبذلك يصبح إجمالى ما تم إزالته حتى اليوم 193 حالة.

من جانبه، أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين .