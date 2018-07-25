صور.. إزالة 21 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والسكة الحديد والرى بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس مجلس المدينة، اليوم الأربعاء، وبحضور طلال ربيع، نائب رئيس المدينة وأحمد رزق، رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة منهم 14 حالة ولاية السكة الحديد و5 حالات ولاية الرى و2 حالة أملاك الدولة بإجمالى مساحة ١١ ألف متر و٣٧٢ مترا وتم أخذ التعهدات على المتعدين برفع مخلفات الإزالة فى موعد أقصاه نهاية يوليو الحالى وعدم التعدى مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.