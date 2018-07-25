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صحة القليوبية: إنشاء مركز حضانات بجوار مجمع مواقف بنها بسعة 50 حضانة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:43 ص
صحة القليوبية: إنشاء مركز حضانات بجوار مجمع مواقف بنها بسعة 50 حضانة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من مركز للحضانات بمناطق "الاحراش ونوى" بشبين القناطر، وذلك بالتنسيق مع أعضاء البرلمان بالمحافظة، منهم النائب مصطفى الكمار والنائب سمير الزناتى وجمعية المجتمع المحلى، مشيراً إلى أنه جارى العمل فى التشطيبات النهائية بالحضانات.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه أيضا جارى دراسة عمل مركز حضانات ببنها بمجمع خدمات نيابة المركز بجوار مجمع مواقف بنها، مشيراً إلى أنه تم توجيه لجنة لوضع دراسة حول المكان وطريقة التجهيز، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكون العدد الأولى للحضانات حوالى 50 حضانة.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن ذلك جاء فى إطار توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية للتخفيف على المواطنين، مؤكدا أنه سيتم إعداد الخطة اللازمة للانتهاء من إعداد المكان فى أسرع وقت ممكن.

 

 


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