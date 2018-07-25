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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
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شركة طيران "ريانير" تقلص حجم اسطولها وسط اضراب لموظفيها

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:04 م
شركة طيران "ريانير" تقلص حجم اسطولها وسط اضراب لموظفيها طيران "ريانير"
أ ف ب
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أعلنت شركة طيران "ريانير" الأيرلندية التى تنظم رحلات بأسعار زهيدة الأربعاء تقليص حجم أسطولها وذلك بعد إضراب الطيارين، ما يهدد 300 وظيفة فى حين دخل طواقم طائراتها فى إضراب فى عدة دول بأوروبا.

ووضعت إدارة الشركة بذلك تهديدها قيد التنفيذ وذلك بعد أن حذرت الاثنين، على خلفية تراجع أرباحها الصافية، من أن الإضرابات قد تجبرها على مراجعة توقعاتها لنشاطها الشتوى مع طائرات أقل وموظفين أقل.

ولن يكون لدى الشركة سوى 24 طائرة بدبلن شتاء 2018 مقابل 30 حتى الآن ما من شانه أن يؤدى إلى خسارة وظائف تشمل مائة طيار و200 مضيف ومضيفة، بحسب بيان للشركة.

وتم توجيه رسائل إلى هؤلاء الموظفين لإبلاغهم بإنه قد يتم الاستغناء عن خدماتهم بداية من 28 أكتوبر.

وأشارت الشركة بأصبع الاتهام إلى إضراب لثلاثة أيام نفذه بداية الأسبوع طياروها الأيرلنديون للمطالبة بظروف عمل أحسن، واعتبرت ان الإضراب تسبب فى "تراجع الحجوزات".

 

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