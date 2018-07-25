شرطة بريطانيا تتهم رسميا 5 رجال أصابوا طفلا 3 سنوات بمادة حارقة

كتب : أحمد علوى

وجهت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، رسميا الإتهام إلى 5 رجال، فى اعتداء يشتبه أنه تم بمادة حارقة على طفل فى الثالثة من عمره بمدينة ورسيستر بإنجلترا.

وقالت شرطة وست ميرسيا، فى بيان إن الرجال الخمسة اتهموا "بالتآمر لإلحاق أذى جسدى خطير"، إضافة إلى أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة، وفق ما قالت سبكة سكاى نيوز.

ونقل الفتى إلى المستشفى وهو مصاب بحروق خطيرة فى ذراعه ووجه، بعد الحادث الذى وقع عند متجر فى ورسيستر بوسط إنجلترا السبت الماضى.

وغادر الصبى من المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم له لكن تداعيات إصابته لا تزال غير معروفة فى الوقت الراهن.

وتدرس السلطات البريطانية تشديد العقوبات على الجرائم التى تستخدم فيها المواد الحارقة، وذلك بعد سلسلة حوادث وقعت فى لندن خلال الفترة الماضية.