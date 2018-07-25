"س و ج".. تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغال الطريق العام من الأحياء

كتب محمود عثمان

تشن الأحياء والوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية بصفة دائمة حملات لضبط الشارع ومنع انتشار المخالفات من قبل المحلات التجارية على الأرصفة والشوارع، وأثناء تلك الحملات تتحفظ على ما يتم ضبطه وتحرر محضر رسمى بذلك.

ويمكن لصاحب تلك المضبوطات سواء كانت آلات أو سلع أن يستردها من الحى أو الوحدة المحلية بالطرق القانونية، والتى تحدد بالآتى:

س: ما المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة؟

ج: أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة مالك المحل أو المستاجر أو وكيل الأعمال "بتوكيل رسمى موثق"، شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

س: ما المستندات المطلوبة؟

ج: صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها، صورة بطاقة الرقم القوى، مستند ما يفيد ملكية تلك المضبوطات إن وجد.

س: ما الإجراءات المتبعة عقب ذلك؟

ج: التقدم للشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة ثم التوجه للخزينة لدفع المستحقات المطلوبة والحصول على الإيصال الدال على سداد تلك الرسوم وهى رسم النظر ورسم الإشغال.

س: كم تستغرق مدة استرداد المضبوطات؟

ج: عقب سداد الرسوم والمصاريف الإدارية يتم استرداد المضبوطات فى مدة لا تتجاوز 4 أيام.