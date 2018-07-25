"سيمنس الألمانية": مشروعنا فى مصر سيكون نموذجا يُحتذى به بجميع أنحاء العالم

برلين (أ ش أ )

سلطت شركة "سيمنس" الألمانية، الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمحطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى مصر، قامت الشركة بتنفيذها.

وقال المكتب الصحفى لـ "سيمنس"- فى تغريدة على حساب الشركة الرسمى بـ "تويتر" أمس الثلاثاء، إن "الانتهاء من تشييد أكبر محطات لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة فى العالم فى مصر فى زمن قياسى، سيكون بمثابة نموذج يحتذى به فى تشييد البنية التحتية للطاقة فى جميع أنحاء العالم".

وكان الرئيس السيسى، قد أشاد، فى وقت سابق اليوم، بجهود الشركة الألمانية فى تطوير شبكات الكهرباء، وتنفيذ كل طلبات الجانب المصرى فى المواعيد المحددة، ورفع كفاءة محطات الكهرباء التى تم التعاقد معها عليها.

وكانت شركة "سيمنس" قد فازت، فى يونيو عام 2015، بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة فى تاريخها، للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.