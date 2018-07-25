video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"سيمنس الألمانية": مشروعنا فى مصر سيكون نموذجا يُحتذى به بجميع أنحاء العالم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:17 ص
"سيمنس الألمانية": مشروعنا فى مصر سيكون نموذجا يُحتذى به بجميع أنحاء العالم محطة توليد كهرباء - أرشيفية
برلين (أ ش أ )
إضافة تعليق

سلطت شركة "سيمنس" الألمانية، الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمحطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى مصر، قامت الشركة بتنفيذها.

وقال المكتب الصحفى لـ "سيمنس"- فى تغريدة على حساب الشركة الرسمى بـ "تويتر" أمس الثلاثاء، إن "الانتهاء من تشييد أكبر محطات لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة فى العالم فى مصر فى زمن قياسى، سيكون بمثابة نموذج يحتذى به فى تشييد البنية التحتية للطاقة فى جميع أنحاء العالم".

وكان الرئيس السيسى، قد أشاد، فى وقت سابق اليوم، بجهود الشركة الألمانية فى تطوير شبكات الكهرباء، وتنفيذ كل طلبات الجانب المصرى فى المواعيد المحددة، ورفع كفاءة محطات الكهرباء التى تم التعاقد معها عليها.

وكانت شركة "سيمنس" قد فازت، فى يونيو عام 2015، بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة فى تاريخها، للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيمنس الألمانية تعلن دعم التعليم فى مصر بمنحة بـ 120 مليون دولار

أرباح "سيمنس" الألمانية تتراجع فى الربع الأول من العام

سيمنس الالمانيه

شركه سيمنس الالمانيه

اخبار شركه سيمنس

مشروعات سيمنس




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة