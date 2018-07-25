سفر وعودة 1494 مصريا وليبيا و 268 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1494 مصريا وليبيا و268 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 957 إلى الجانب الليبي، بينهم 230مصريا و727 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 537 بينهم 417 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 120 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 410ألاف و770 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 133شاحنة محملة بالبضائع وعودة 135 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.