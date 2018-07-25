سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 25-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء و17.96جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة تتضمن منحا بقيمة 45 مليون دولار

وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، 5 اتفاقيات لمنح فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة، بقيمة 45 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة المساعدة بشـأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، ونشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر فى القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018 والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع المحلية مقارنة بالأوضاع العالمية.