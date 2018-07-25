video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:45 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 25-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء و17.96جنيه للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة تتضمن منحا بقيمة 45 مليون دولار

 

وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، 5 اتفاقيات لمنح فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة، بقيمة 45 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

 

وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة المساعدة بشـأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، ونشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر فى القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018 والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع المحلية مقارنة بالأوضاع العالمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار سعر الدولار

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة