سجن مسيحى بإندونسيا 4 سنوات بعد تشبيهه النبى محمد بوصف غير لائق

أ ف ب

حُكم على مسيحى فى إندونيسيا بالسجن 4 أعوام لأنه وصف النبى محمد بوصف غير لائق على حسابه فى الفيس بوك، وذلك بموجب قانون مثير للجدل فى أكبر بلد إسلامى فى العالم.

وهتف عشرات المسلمين المتشددين "الله أكبر" لدى تلاوة الحكم الثلاثاء فى محكمة ميدان (غرب) التى دانت الطالب مارتينوس غولو (21 عاما) لأنه شتم الإسلام عبر نشر الحقد والكراهية.

وأعلن رئيس المحكمة سعيد الدين بجريانج أن "المتهم أساء استخدام المعلومات عن طريق التسبب بصدمة للمؤمنين عبر حسابه فى الفيس بوك وحكم عليه بالسجن أربعة أعوام".

وحكم على الطالب أيضا بدفع غرامة تبلغ مليار روبيه (59،750 يورو) او السجن ستة اشهر اضافية.

وقد حكم عليه لأنه انتهك القانون المتعلق بالمعلومات الالكترونية الذى يعاقب كل عملية نشر للكراهية.

وتنتقد هذا القانون منظمات غير حكومية آخذة عليه بأنه غامض ويفتح الطريق لملاحقات جنائية ضد اقليات ومنتقدى السلطة.

وكان غولو اعتقل فى مارس بعدما وصف النبى محمد بوصف غير لائق، وقد اشتكاه لدى الشرطة ناشطون فى "جبهة المدافعين عن الاسلام" الاصولية.

وفى 2017، أدين الحاكم السابق المسيحى لجاكرتا، باسوكى تهاجا بورناما، الملقب أاوك، تطبيقا لقانون آخر حول التجديف، بالسجن سنتين بعدما أدلى بتصريح مثير للجدل خلال الحملة الانتخابية لانتخاب الحاكم.

وتسببت هذه القضية بتظاهرات ضخمة فى جاكرتا ضد اهوك وسلطت الضوء على النفوذ المتزايد للمسلمين المحافظين الداعين الى خط متشدد فى هذا البلد البالغ عدد سكانه 260 مليون نسمة يعتنق القسم الأكبر منهم الإسلام بصيغته المعتدلة.

وفى الوقت الراهن، يمضى اهوك الذى خسر الانتخابات، عقوبة السجن.