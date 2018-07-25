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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:56 م
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زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبى 11.7% خلال يونيو

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:13 م
زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبى 11.7% خلال يونيو مطار دبى الدولى
رويترز
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زاد عدد المسافرين عبر مطار دبى الدولى بنسبة 11.7% فى يونيو فى تعاف جاء بعد انخفاضات فى أبريل ومايو.

وقالت الشركة، فى بيان، إن الزيادة الضخمة ترجع بدرجة كبيرة إلى توقيت شهر رمضان فى العام الماضى، حيث كان معظم الشهر فى يونيو 2017 بينما انقسم فى العام الحالى بين مايو ويونيو.

ويشهد شهر رمضان عادة تباطؤا فى حركة المسافرين. وقالت شركة مطارات دبى المشغلة للمطار إن حجم حركة الركاب فى المطار الأكثر ازدحاما بالمسافرين فى العالم بلغ 6.80 مليون مسافر فى الشهر الماضى مقارنة مع 6.08 مليون فى يونيو 2017. 


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