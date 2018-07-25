روسيا ترسل مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا لتنظيم عودة اللاجئين لسوريا

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أعلن رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة شئون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن مجموعات عمل تم إرسالها إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا لحل مشكلة عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقال ميزينتسيف - خلال اجتماع للجنة التنسيق لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين المعنية بعودة اللاجئين إلى سوريا اليوم الأربعاء "وفقا لتعليمات وزير الدفاع الروسى الجنرال سيرجى شويجو، أرسلت مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا لإجراء دراسة مفصلة لمشكلة عودة اللاجئين إلى الأراضى السورية".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى 18 يوليو الجارى عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، وأشارت إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك بين وزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين لتسهيل هذه العملية.