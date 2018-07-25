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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:11 م
خالد صلاح
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ربة منزل تتهم شقيق والدها بإشعال النيران داخل شقتها

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:41 ص
ربة منزل تتهم شقيق والدها بإشعال النيران داخل شقتها حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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ادعت ربة منزل بالإسكندرية، بقيام شقيق والدها بإشعال النيران داخل احد الغرف بشقتها، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، من "ا ح س" 19 سنة، ربة منزل، مقيمة طرف والدها بقرية أبيس الخامسة - دائرة القسم، بقيام شقيق والدها "اس ش" 34 سنة،عامل، مقيم بذات العنوان بإشعال النيران بإحدى غرف الشقة سكنها، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها لوجود خلافات عائلية.

 

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم، إلى عدم صحة البلاغ، وقيام المبلغة بإشعال النيران بالحجرة محل البلاغ، بتحريض من والدتها "و ع ح" 43 سنة، ربة منزل مقيمة شارع محمد مرزوق دائرة قسم كرموز لوجود خلافات بين والدى المبلغة أدت لانفصالهما.

 

وبمواجهة المبلغة، اعترفت بما توصلت إليه التحريات، وعللت قيامها بذلك لإدعاء والدتها بقيام والدها ببيع المنزل سكنهما لشقيقة المشكو فى حقه على غير الحقيقة، وبسؤال والد المبلغة "ح س ش" 48 سنة، موظف مقيم بذات العنوان، اتهم ابنته بارتكاب الواقعة بتحريض من والدتها، وتم التحفظ على المتهمة، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهمة والدة المبلغة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

 


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