رئيس مركز سمالوط بالمنيا يناقش حل مشكلة المواقف العشوائية

فريق المحافظات

ناقش مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، مشكلة المواقف العشوائية بشارعي عامر وناصر باعتبارهما من الشوارع الرئيسية بالمركز والتي تزدحم بالمارة من المواطنين والسيارات خاصة وقت الذروة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز بحضور رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وعماد حسن وعامر محمد عامر نواب رئيس المركز وإبراهيم عبد الحليم سكرتير عام المركز والرائد نادر منسى رئيس وحدة مرور سمالوط والرائد محمد محمود ممثلا عن مركز شرطة سمالوط شرق.

تناول اللقاء طرح عدد من الحلول لمشكلة المواقف العشوائية منها إيجاد البدائل من خلال تخصيص أماكن بعيده عن الشوارع العامة للتخفيف من حدة الازدحام المروري بتلك الشوارع الحيوية بالمدينة وتيسير حركة المرور .

وأكد رئيس المركز خلال اللقاء ، أنه فور تحديد البدائل سوف يتم الإعلان عنها للجميع للالتزام بها، لافتا انه سيتم مراقبة المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور والجهات الأمنية لتحقيق الانضباط.