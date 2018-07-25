رئيس مدينة الأقصر يوجه بسرعة إنهاء العمل بشوارع منطقة الفيروز

الأقصر – أحمد مرعى

وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بسرعة إتمام العمل بمنطقة الفيروز جنوب مدينة الأقصر ورفع كفاءتها، بناء على تكليفات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وجارٍ ترميم غالبية شوارع الفيروز خلف سور نادى الأقصر الرياضى، واستكمال تركيب أرصفة وبلدورات جديدة تمهيدًا للرصف، وذلك للوصول إلى المظهر الجمالى اللائق بالمدينة السياحية.

وأكد العميد أيمن الشريف، أنه تم تركيب بلدورات جديدة، وإزالة كل التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين، ومحاذاتها بطول الشارع من الجانبين، لتوسعة الشوارع، تمهيدًا لتركيب بلدورات جديدة ومحاذاتها بخط التنظيم الجديد، وذلك ببعض الشوارع الجانبية، موضحًا أن العمل يجرى على قدم وساق بهذه المنطقة حسب الخطة المقررة وجارٍ الانتهاء من كل الأعمال، قبل البدء فى تركيب بلدورات جديدة وسفلتة وتجميل الشوارع، وذلك لإضفاء منظر جمالى للمدينة.