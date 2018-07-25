دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم الانتظار

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة
وزارة الأوقاف:
"الكيكى" تحت القصف.. علماء الدين يعتبرونها رقصة عبثية تسقط المروءة.. الشحات الجندى: حرام لإضرارها بالطريق العام.. باحث بالأزهر يطالب بقانون يحمى هوية الدولة.. وبحوث الأوقاف: تخل بالمرور والآداب العامة
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزير التعليم العالى يتفقد تنسيق الشهادات المعادلة.. الوزارة: 100 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية.. ومؤشرات: 93.17% حد أدنى للهندسة.. وتقارب فى الحدود الدنيا بين طب بيطرى وفنون واقتصاد لطلاب العلمى
وزارة الكهرباء:
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