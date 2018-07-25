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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:09 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم الانتظار

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:05 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم الانتظار د. هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 

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