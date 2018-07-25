"داعش" تنشر صورا لجثة طيار سورى

(رويترز)

نشر تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، صورا لما قال إنها جثة قائد طائرة حربية سورية، تقول إسرائيل إنها أسقطتها بعد أن دخلت مجال هضبة الجولان المحتلة.

ونشر التنظيم 4 صور تظهر إحداها جثة مشوهة، وثلاث قطع من المعدن منها ما لا يزال مشتعلا على وكالة ناشر للأنباء التابعة له. ولم يتسن بعد التحقق من صحة الصور.

وقالت إسرائيل إنها أسقطت الطائرة الحربية السورية، بعد أن عبرت المجال الجوى إلى هضبة الجولان المحتلة أمس الثلاثاء. لكن دمشق قالت إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء مشاركتها فى طلعة جوية ضد مقاتلى المعارضة داخل سوريا.