video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"داعش" تنشر صورا لجثة طيار سورى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:53 م
"داعش" تنشر صورا لجثة طيار سورى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

نشر تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، صورا لما قال إنها جثة قائد طائرة حربية سورية، تقول إسرائيل إنها أسقطتها بعد أن دخلت مجال هضبة الجولان المحتلة.

ونشر التنظيم 4 صور تظهر إحداها جثة مشوهة، وثلاث قطع من المعدن منها ما لا يزال مشتعلا على وكالة ناشر للأنباء التابعة له. ولم يتسن بعد التحقق من صحة الصور.

وقالت إسرائيل إنها أسقطت الطائرة الحربية السورية، بعد أن عبرت المجال الجوى إلى هضبة الجولان المحتلة أمس الثلاثاء. لكن دمشق قالت إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء مشاركتها فى طلعة جوية ضد مقاتلى المعارضة داخل سوريا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط صاروخ فى بحيرة طبريا خلال المعارك فى جنوب غرب سوريا

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم السويداء فى سوريا إلى 102 شخص

داعش

نشر صور

جثة طيار سورى

سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة