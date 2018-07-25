حكومة إندونيسيا تطالب بحظر جماعة "أنصار الدولة" المرتبطة بتنظيم "داعش"

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طالبت حكومة إندونيسيا اليوم الأربعاء محكمة جنوب جاكرتا بحظر جماعة أنصار الدولة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابى على أمل تقييد مصادر تمويلها والدعم المقدم لها.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المدعى العام هيرى جيرمان طالب المحكمة بإعلان جماعة أنصار الدولة "جماعة غير شرعية" ما يسهِل اتخاذ إجراء قوى من قبل الشرطة ضد عناصرها.

وأضاف جيرمان أنه يمكن مصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بالجماعة وإلقاء القبض على عناصرها غير الضالعين بشكل فعال فى هجمات إرهابية.

وجماعة أنصار الدولة هى عبارة عن شبكة من 24 جماعة متشددة ضالعة فى العديد من الهجمات داخل إندونيسيا وأدرجتها الولايات المتحدة العام الماضى ضمن الجماعات الإرهابية.

وأسس الجماعة رجل الدين المتشدد أمان عبدالرحمن والذى حُكِم عليه بالإعدام الشهر الماضى بتهمة التحريض على تنفيذ هجمات بما فى ذلك هجوم انتحارى وقع عام 2016 بمقهى "ستاربكس" فى العاصمة جاكرتا.