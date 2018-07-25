حصاد الأخبار.. الإسكان: 44234 حاجزا لـ30145 قطعة أرض

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
بعد غلق باب الحجز..
الإسكان: 44234 حاجزا لـ30145 قطعة أرض طرحتها الوزارة بنظام القرعة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
وزير التعليم العالي :توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفيات الجامعية و الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الإسكان: 6 مدن يزيد عدد المتقدمين فيها عن عدد الوحدات
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية
الزراعة:مصادرة 33 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدامى خلال 30 يومًا
لحوم فاسدة
السكة الحديد: استمرار تلقى طلبات التقديم بمدرستنا حتى 8 أغسطس
السكة الحديد
القومى للبحوث الفلكية يرصد ظاهرة خسوف القمر من متحف النيل بأسوان.. الجمعة
معهد القومى للبحوث الفلكية
رئيس مركز بحوث الإسكان: كود جديد يوفر 60% من الأسمنت والحديد فى العقارات
الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
تعرف على برنامج "المسجد الجامع" لمحاصرة التطرف ونشر الوسطية فى ملتقيات جماهيرية
المسجد الجامع
وزير الأوقاف يقرر زيادة المساعدات المالية الانسانية بنسبة 33 %
الدكتور محمد جمعة مختار وزير الأوقاف
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
"الإسكان": 1200 مواطن حجزوا وحدات فى العلمين الجديدة بـ30 ألف جنيه للمتر
العلمين الجديدة
"السنين الأولى بتفرق".. 10 معلومات عن حملة "التضامن" لرعاية الأطفال
غادة والى وزيرة التضامن
الجمعة.. "المريخ" يزين سماء الوطن العربى تزامنًا مع الخسوف الكلى
كوكب المريخ
رئيس جهاز السادات: 15 أغسطس آخر موعد لتسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى
وحدات الاسكان الاجتماعى
الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات
حالة الطقس
التعليم: ترقية 486 ألف معلم وصدور قرار بالأسماء قريبا
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
اليوم.. البابا تواضروس يشهد احتفالية مئوية مدارس الأحد بمكتبة الإسكندرية
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
بدء حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بحضور محافظ الجيزة
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
البابا تواضروس الثانى يفتتح مبنى الكلية الإكليريكية بالإسكندرية
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
القوى العاملة تتابع تعويض صياد مصرى أصيب أثناء عملة باليونان
المواطن محمد فوزى
صور.. الصيادون المصريون باليونان ينقذون 70 شخصا من حريق فى إحدى المدن
مدينة nautical near making
الزراعة تواصل حملات المرور على المحاصيل الصيفية ومتابعة صرف الأسمدة بالمحافظات
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
القوى العاملة تتابع تعويض صياد مصرى أصيب أثناء عملة باليونان
محمد سعفان وزير القوى العاملة
رئيس جامعة الأزهر يعلن عن الكليات الجديدة بالتنسيق لعام 2019
جامعة الأزهر: 22 سبتمبر بداية الدراسة وزيادة سعر مظروف المدينة لـ 60 جنيها
وزيرة الهجرة تتوجه لقبرص لحضور المؤتمر العالمى التاسع للقبارصة الشباب بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
جامعة الأزهر: بداية التنسيق مرتبطة بموقع بوابة الحكومة المصرية
تنسيق الأزهر
رئيس الدلتا للسكر: تطوير زراعة البنجر لزيادة إنتاجية الفدان إلى 45 طنا
البنجر
جامعة الأزهر: تحليل المخدرات للطلاب بالمدن سيكون مفاجئ من الإدارة الطبية
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