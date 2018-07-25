حصاد الأخبار.. الإسكان: 44234 حاجزا لـ30145 قطعة أرض

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

لحوم فاسدة

السكة الحديد

معهد القومى للبحوث الفلكية

الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

المسجد الجامع

الدكتور محمد جمعة مختار وزير الأوقاف

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

العلمين الجديدة

غادة والى وزيرة التضامن

كوكب المريخ

وحدات الاسكان الاجتماعى

حالة الطقس

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

المواطن محمد فوزى

مدينة nautical near making

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

محمد سعفان وزير القوى العاملة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

تنسيق الأزهر

البنجر

جامعة الأزهر: تحليل المخدرات للطلاب بالمدن سيكون مفاجئ من الإدارة الطبية

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر