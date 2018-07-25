حجز رقيب شرطة 24 ساعة لاتهامه بقتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بقسم إمبابة

كتب سليم على

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحجز رقيب شرطة، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بقتل أمين شرطة بالخطأ فى قسم شرطة إمبابة بعد خروج طلقة بالخطأ من سلاحه الميري أثناء تنظيفه.

تحقيقات الأولية، كشفت تلقى أمين شرطة بقسم شرطة إمبابة عيارا ناريا عن طريق الخطأ أودى بحياته، وتبين أن المجنى عليه توجه بسلاحه الميري لرقيب الشرطة المسئول عن السلاح والذخيرة لتنظيفه "المتهم"، وأثناء قيام الأخير بتنظيف السلاح خرجت منه طلقة بالخطأ فأصابت المجني عليه فى البطن ليفارق الحياة.