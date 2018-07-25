حبس أردنى الجنسية 4 أيام لاتهامه بسرقة سائحين فى فندق شهير ببولاق

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة، حبس أردنى الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سعودى وكورى أثناء تواجدهم بكازينو بفندق شهير بأسلوب المغافلة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث شرطة السياحة بلاغا من مدير كازينو بفندق هيلتون رمسيس، بضبط شخص أردنى الجنسية متلبسا بسرقة هاتف ومحفظة شخصين أحدهم سعودى والآخر كورى، أثناء تواجدهم بالكازينو.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.