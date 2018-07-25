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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:12 م
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حبس أب بالشرقية عذب نجله بالماء المغلى حتى الموت لسرقته 200 جنيه

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:04 ص
حبس أب بالشرقية عذب نجله بالماء المغلى حتى الموت لسرقته 200 جنيه حبس - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة أبوكبير العامة، برئاسة المستشارأحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس أب عذب نجله حتي الموت أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باستقبال مستشفى أبو كبير العام "محمد.س.م"، 11 عامًا، جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود أثار تعذيب بجسده.
 
وتبين من التحقيقات التي قام بها الرائد رائد ربيع ريس مباحث ابوكبير، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، قيام والد الطفل ويدعي  "السيد.م" بتعذيبه بسكب الماء المغلى عليه حتى الموت، على خلفية اتهام ميكانيكي كان يعمل المجني عليه معه بسرقته لمبلغ 200 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 6120 إداري أبو كبير.
 
 
 

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