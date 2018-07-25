تنفيذ 1057 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري، وذخائر بدون ترخيص، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وتنفيذ 1057 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما أسفرت الحملة، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، عن ضبط 8 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، وفحص 19 مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، و13 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتسليم حدث في مجال قضايا الأحداث، ومقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 152 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و147 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 443 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.