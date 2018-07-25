video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1057 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:24 م
تنفيذ 1057 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم حمله أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري، وذخائر بدون ترخيص، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وتنفيذ 1057 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.
 
كما أسفرت الحملة، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، عن ضبط 8 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، وفحص 19 مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، و13 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتسليم حدث في مجال قضايا الأحداث، ومقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 152 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و147 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 443 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 360 هاربا من أحكام وتحصيل 161 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 49 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمن الجيزة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة